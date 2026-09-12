Ramos in difficoltà, Amorim: "Penso che dobbiamo passare più tempo vicino all'area di rigore. È destinato a migliorare"
Milan dai due volti a Roma, i rossoneri con un gran secondo tempo rimettono in piedi la partita con la Lazio giocata malissimo nel primo: rimonta e 2-2 finale che, per come si era messa, vale come punto guadagnato. Al termine della gara il tecnico rossonero Ruben Amorim su DAZN è intervenuto per commentare la partita.
Cosa manca a Ramos e alla squadra per entrare in sintonia con lui?
"Penso che dobbiamo passare più tempo vicino all'area di rigore. Passiamo molto tempo con la palla, ma lontano dall'area. Dobbiamo spingere la squadra in avanti e dobbiamo creare ancora più connessioni dentro l'area. Invece ci arriviamo quasi solo con i cross. E a volte, basandoti solo sui cross, puoi metterne dentro quanti ne vuoi, ma per l'attaccante diventa difficile. Quindi dobbiamo avere varianti nel modo in cui entriamo in area di rigore: a volte con i tagli verso l'angolo di Pulisic o Cisse che si inseriscono, allora Ramos può avere più opportunità di toccare la palla. Ma anche Ramos è destinato a migliorare nel corso della stagione".
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