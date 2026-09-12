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Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Rabiot-Modric in mezzo, Loftus sulla trequarti

Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: Rabiot-Modric in mezzo, Loftus sulla trequartiMilanNews.it
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Oggi alle 16:55Primo Piano
di Francesco Finulli
Tutto pronto allo Stadio Olimpico di Roma dove alle ore 18 Lazio e Milan si affronteranno per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive

Manca sempre meno al calcio di inizio di Lazio-Milan, gara valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A Enilive che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 18. I rossoneri di Ruben Amorim ancora imbattuti affrontano una delle tre squadre che ancora sono a punteggio pieno, i biancocelesti del grande ex Gennaro Gattuso. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra. All: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All. Amorim

LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano