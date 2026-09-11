Cissé si prende il Milan: gol, fiducia di Amorim e sogno Nazionale

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Alphadjo Cisse è oramai diventato una certezza del Milan, per presente ma anche del futuro

Alphadjo Cisse è diventato in poche settimane uno dei simboli del nuovo Milan di Ruben Amorim. Il tecnico portoghese non ha nascosto la propria stima per il classe 2006, arrivando a definirlo apertamente uno dei giocatori che più lo hanno impressionato in questo avvio. Fiducia ricambiata sul campo dal giovane ragazzo: gol all'esordio contro il Torino, altra prova importante con il Venezia e rete da subentrato contro la Juventus. Ora, con la Lazio all'orizzonte, Cisse è nuovamente candidato a una maglia da titolare.

NUMERI DA RECORD E UNA CRESCITA RAPIDISSIMA

L'impatto di Cisse è stato sorprendente anche dal punto di vista statistico. L'ex Catanzaro è diventato uno dei più giovani marcatori rossoneri degli ultimi anni e ha firmato due gol nelle prime due trasferte, un dato che racconta bene quanto abbia saputo sfruttare ogni occasione che gli si è presentata.

La sua crescita, però, non nasce dal nulla. Dopo il grave infortunio subito con il Catanzaro, il giovane attaccante ha lavorato sodo per recuperare, osservando da vicino gli allenamenti e studiando i principi di Amorim. Il tecnico lo ha accompagnato con attenzione, evitando di bruciarne le tappe ma premiandolo quando la condizione lo ha consentito.

DAL VERONA ALLA NAZIONALE: ORA CISSE SOGNA IN GRANDE

Prima del Milan c'erano stati gli esordi con il Verona, poi il Catanzaro in Serie B da protagonista ed anche il tentativo del PSV di portarlo in Olanda. Oggi, però, Cisse è diventato un punto fermo del progetto rossonero e il suo nome compare nella lista allargata per la Nazionale di Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni.

Con Pulisic ancora in fase di recupero, Amorim continua a puntare su di lui. La concorrenza resta alta, ma il messaggio è chiaro: Cisse non è più soltanto una scommessa, ma una soluzione concreta per il Milan del presente (e del futuro).