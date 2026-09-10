Ramos intoccabile, ma il Milan deve dosarlo: Camarda aspetta il momento giusto

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Gonçalo Ramos ha mostrato i primi segnali di stanchezza, anche se stiamo solo alla terza giornata di campionato

Gonçalo Ramos è già diventato uno dei punti fermi del Milan di Ruben Amorim. L'attaccante portoghese ha disputato tutti i 270 minuti delle prime tre giornate, confermando quanto sia centrale per il tecnico sia con il pallone che nel lavoro senza palla. Contro la Juventus, però, soprattutto nel finale, sono emersi segnali di stanchezza, riaprendo così il tema delle alternative e della gestione delle energie.

CAMARDA È IL VICE DESIGNATO, MA ASPETTA ANCORA IL DEBUTTO

In estate il Milan ha scelto con decisione di puntare su Francesco Camarda come seconda punta, evitando di intervenire sul mercato in quel ruolo. Una scelta accompagnata dal rinnovo fino al 2031, segnale evidente della fiducia del club.

Finora, però, il giovane attaccante non ha ancora giocato un minuto. Ha osservato le prime tre gare dalla panchina e aspetta l'occasione giusta. C'è chi immagina un possibile impiego contro il Lecce, chi lo vede più adatto alle gare di Europa League e chi ritiene ce debba ancora completare il percorso di crescita.

PULISIC PUÒ ESSERE L'ALTERNATIVA TATTICA, MA RAMOS NON PUÒ GIOCARLE TUTTE

Un'altra soluzione al posto di Gonçalo Ramos può essere Christian Pulisic, che Amorim considera utilizzabile anche da falso nove. L'americano sta recuperando condizione dopo l'infortunio al ginocchio e potrebbe ritrovare minuti già a partire dalla sfida di sabato contro la Lazio. Il punto, però, resta chiaro: il Milan non ha cercato un altro vice Ramos perché ha deciso di affidarsi alle risorse interne.

Se Camarda rappresenta davvero un progetto tecnico, prima o poi dovrà essere coinvolto. Ramos resterà però il riferimento offensivo, ma in questa stagione fitta di impegni e lunga, dovrà esserci rotazioni. Gestire il portoghese significa anche dare fiducia a chi è stato scelto per crescere alle sue spalle.