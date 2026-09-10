Cisse si prende il Milan: due gol, fiducia di Amorim e una favola che è solo all’inizio

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Quella di Alphadjo Cisse è senza ombra di dubbio la storia più bella di questo inizio di stagione in casa Milan, ma non solo

La favola di Alphadjo Cisse è appena cominciata. A 19 anni, dopo i gol contro Torino e Juventus, il giovane rossonero è diventato il miglior marcatore del Milan nelle prime tre giornate di questo campionato. Un'esplosione improvvisa solo in apparenza, perché dietro ci sono lavoro, sacrificio e una mentalità già molto matura, dato che Cisse non si sente arrivato, consapevole che con Ruben Amorim non sono ammessi cali di concentrazione.

DA POSSIBILE PRESTITO A PROTAGONISTA

Fino a poche settimane fa il suo futuro sembrava lontano da Milano. Il club valutava un prestito per permettergli di crescere giocando con continuità, ma il gol nell'amichevole contro il Manchester United ha stravolto completamente le carte in tavola. La condizione ancora precaria di Pulisic e la cessione di Leao gli hanno poi aperto un ulteriore spazio importante.

Cisse ha risposto poi nel modo migliore, sul campo, massimizzando ogni occasione che gli è stata data. Il Milan, che lo aveva acquistato dal Verona per 8 milioni di euro più 2 di bonus lo scorso gennaio, ora si gode un talento che aveva già scendo di blindare con convinzione.

TESTA SULLE SPALLE E SOGNI GRANDI

La forza di Cisse, però, non è soltanto tecnica. Dopo il grave infortunio alla coscia destra dello scorso febbraio, Cisse ha trascorso giugno e luglio lavorando individualmente invece di andare in vacanza, arrivando pronto al ritiro con il Milan. Oggi vive da solo a Milano, ma resta molto legato alla famiglia continuando a mantenere però un profilo basso, non lasciandosi travolgere dal momento.

Amorim lo apprezza molto, anche per questo, ma il messaggio è chiaro: chi non si allena bene, non gioca. Dopo la rete segnata alla Juventus, Cisse guarda avanti. Sabato contro la Lazio spera di tornare titolare. Il sogno è appena cominciato, ma lui sembra avere intenzione di continuare a viverlo al massimo.