Milan, la tua forza sugli esterni: oggi Chukwueze è Imprescindibile

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Oggi alle 00:36News
di Niccolò Crespi

Quasi contro ogni pronostico, Samuel Chukwueze sta vivendo una seconda chance in rossonero. Dopo il prestito (non così clamorosamente positivo) in Premier League al Fulham, l'esterno nigeriano è tornato alla base a Milanello. L'impatto avuto con il nuovo mister Ruben Amorim è stato sin da subito positvo. Il tecnico portoghese ha infatti dato fiducia e occasioni a Chukwueze, facendolo sentire importante nel suo nuovo progetto tecnico. I risultati fino a qui parlano chiaro: il Milan con in campo Chukwueze è una squadra capace di adattare qualità e velocità a una particolare dote difensiva, ancora non perfettamente assimilata. L'ex Villareal non è di certo un giocatore difensivo. Da apprezzare però impegno e corsa mostrata fino a qui.

I NUMERI PARLANO CHIARO

Contro la Juventus, Chukwueze insieme a Cisse è stato uno dei protagonisti del secondo tempo rossonero. Il nigeriano, subentrato al 60' al posto di Diego Moreira, è stato decisivo con l'assist per Cisse. Per lui, è il secondo assist stagionale dopo quello messo a segno per Rabiot contro il Torino. L'ex esterno del Villareal potrà essere sicuramente un'arma in più, in caso, anche a partita in corso.