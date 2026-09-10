Milan, la tua forza sugli esterni: oggi Chukwueze è Imprescindibile

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Quasi contro ogni pronostico, Samuel Chukwueze sta vivendo una seconda chance in rossonero. Dopo il prestito (non così clamorosamente positivo) in Premier League al Fulham, l'esterno nigeriano è tornato alla base a Milanello. L'impatto avuto con il nuovo mister Ruben Amorim è stato sin da subito positvo. Il tecnico portoghese ha infatti dato fiducia e occasioni a Chukwueze, facendolo sentire importante nel suo nuovo progetto tecnico. I risultati fino a qui parlano chiaro: il Milan con in campo Chukwueze è una squadra capace di adattare qualità e velocità a una particolare dote difensiva, ancora non perfettamente assimilata. L'ex Villareal non è di certo un giocatore difensivo. Da apprezzare però impegno e corsa mostrata fino a qui.

I NUMERI PARLANO CHIARO

Contro la Juventus, Chukwueze insieme a Cisse è stato uno dei protagonisti del secondo tempo rossonero. Il nigeriano, subentrato al 60' al posto di Diego Moreira, è stato decisivo con l'assist per Cisse. Per lui, è il secondo assist stagionale dopo quello messo a segno per Rabiot contro il Torino. L'ex esterno del Villareal potrà essere sicuramente un'arma in più, in caso, anche a partita in corso.