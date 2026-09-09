Primo Piano MN - Hutchinson: "Amorim mi ha chiamato dicendo che devo scardinare i blocchi bassi. Sostituire Leao? Credo in me"

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Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato dal club rossonero presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.

Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan, è stato ufficialmente presentato dal club rossonero presso il Flagship Store AC Milan di via Dante a Milano.

Come sono stati i tuoi primi giorni nel mondo Milan?

"Stanno andando bene. Ho dovuto solo sistemarmi molto velocemente. Al momento sto in hotel, sto cercando di trovare un appartamento. Con il gruppo è stato fantastico. Gli allenatori mi stanno davvero aiutando e parlano tutti inglese, quindi per ora è stato facile per me. Anche i compagni di squadra sono fantastici. Tutti stanno cercando di aiutarmi a integrarmi il più rapidamente possibile. E dal punto di vista del gioco, penso che il mister stia cercando di inserirmi gradualmente, di farmi abituare al gruppo, di farmi abituare stando in panchina per capire il gioco. Quindi sì, da quel lato l'ambientamento è stato abbastanza tranquillo".

Cosa ti ha sorpreso di questi primi giorni?

"La tifoseria. Mi ha colpito quanto siano tutti così appassionati al Milan e quanta fame abbiano: vogliono vincere e vedere la loro squadra avere successo".

Preferiisci fare gol o assist?

"Dipende. A volte mi piace fare assist, mi dà gioia, ma anche segnare mi dà molta fiducia. Quindi direi entrambi. Devi fare entrambe le cose: per essere un giocatore migliore devi saperle fare tutte e due. Quindi cerco di farlo il più possibile".

Com'è nata l'opportunità di venire qui al Milan?

"Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile".

Ti ricordi quel gol segnato contro Amorim?

"Sì, mi ricordo del gol. Come ho detto prima, nella mia prima partita giocata contro Amorim ho fatto bene. Ha detto che l'ho impressionato e penso che questo sia molto importante. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".

Il campionato italiano è molto tattico...

"È la prima cosa che mi ha detto Amorim quando ci siamo parlati al telefono la prima volta: mi ha detto che dovrò scardinare le difese perché a volte le squadre giocheranno con un blocco basso. Penso di avere le qualità per farlo e non vedo l'ora di scendere in campo."

Seguivi già la Serie A?

"A essere sincero, no. Ovviamente vedevo le squadre su Fifa, a volte i video highlights su Instagram e cose del genere, ma ora che mi sono trasferito ho visto molte più cose e sono pronto a giocarci".

Ti senti responsabilizzato dal dover sostituire Leao?

"Non proprio. Penso che giochiamo su due lati diversi del campo. Lui è un'ala sinistra, io sono a destra, ma ovviamente voglio avere l'impatto che ha avuto lui quando faceva bene qui. Credo in me stesso e ho un lavoro da fare".