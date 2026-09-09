Viviano: "Se Goncalo Ramos avesse giocato le prime tre partite nella Juve, sarebbe già a tre gol"

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Emiliano Viviano, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sull'utilizzo di Goncalo Ramos.

Emiliano Viviano, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim e sull'utilizzo di Goncalo Ramos: "Ti dico una frase forte: se Gonçalo Ramos queste tre partite le avesse fatte nella Juve, avrebbe già tre gol, perché ci sono molte più situazioni offensive nell'ultimo terzo nella Juve. Per me Gonçalo Ramos è veramente forte".

RAMOS GIOCATORE VIVO

Gonçalo Ramos, acquisto più oneroso della storia del Club, è forte o no? Andando oltre le cifre, che sono sempre relative e uno strumento pericoloso per giudicare un calciatore, dopo tre partite si può dire che l'ex PSG è un calciatore vivo. Nelle sue aree di "competenza" - riempire l'area, tempismo sugli stacchi di testa, gioco a due nei pressi dei 16 metri e capacità di dialogo - ha già fatto vedere di essere su un livello molto alto. Come tipologia di calciatore però è uno di quelli che ha bisogno di avere un certo tipo di supporto attorno. Il che non vuol dire che sia limitato o incompleto, ma è un giocatore che in un sistema offensivo con baricentro alto e densità importante sulla trequarti avversaria riesce a dare il meglio, sia per sé e sia per la squadra. Giocando di rimessa o di ripartenza, visto anche che domenica in campo il Milan non aveva chissà che velocisti sul lungo, va in difficoltà e così è stato contro la Juventus. La differenza rispetto a chi ha fallito negli ultimi anni però è lampante: è un calciatore vivo, che sente la partita, capisce il momento e non sente il peso dell'insufficienza o di eventuali errori.