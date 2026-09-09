Pellegatti sogna: "Il cuore di Mbappè batte rossonero. Se ci fosse stato Berlusconi..."

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso - sognante - sul suo canale Youtube ricordando Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso - sognante - sul suo canale Youtube ricordando Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan: "Mbappè è un grandissimo tifoso del Milan. Ho letto ieri che prendeva il telefonino e lo buttava per terra quando il Milan non vinceva. Era un grandissimo tifoso del Milan. Mi sono immaginato che regalo avrebbe potuto farci il nostro presidente, magari il giorno dell'inaugurazione di San Siro, fra quattro o cinque anni. Ci avrebbe sicuramente regalato un Mbappé. Un Mbappé fra cinque anni finisce il contratto e magari non ha le pretese di un ingaggio stratosferico. Il cuore di Mbappé batte rossonero.

Mi sono immaginato Silvio Berlusconi che ci ha regalato... non parlo dei giocatori alla Kaká, che ovviamente sono stati comprati, ma dei giocatori alla Ronaldinho, alla Ronaldo, alla Balotelli, alla Ibrahimovic, alla Roberto Baggio o alla David Beckham. Cioè quelle opportunità che sembravano impossibili per il Milan, non solo per questioni economiche, ma proprio per questioni pratiche. Eppure ci ha regalato queste opportunità che a me sembrava impossibile potessero giocare nel Milan. Paolo Taveggia nel libro ci dice che quando il presidente ci parlava di cose impossibili, noi ci guardavamo un po' in faccia; poi era così trascinante che quelle cose impossibili le faceva diventare possibili. Mi manca molto questo cogliere le opportunità, questo modo di andare sui giocatori, di convincerli, di trovare questi giocatori impossibili che diventavano possibili. Ci sono tante cose che rimpiango di quella presidenza, del lavoro di Adriano Galliani e di tutto lo staff del Milan".