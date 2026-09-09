Pastore: "Ecco il solito circo mediatico: discutere allenatori con 7 punti. Sono passi falsi che fanno parte del percorso"

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Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim reduce dal pari con la Juve.

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio sul nuovo Milan di Ruben Amorim reduce dal pari per 1-1 a Torino contro la Juventus: "Siamo ad inizio stagione, la stagione è in corso. La Roma a inizio della scorsa stagione aveva gli stessi difetti, così come li aveva forse il Como due anni fa con un altro organico: è il senso del lavoro. Io ricordo sempre due anni fa - non dieci, due anni fa - l'Arsenal viene a Bergamo a giocare la prima di Champions League e fa le barricate, fa 0-0 con Raya che para le mosche. Adesso è la prima o seconda squadra al mondo, e quei due anni sono il lavoro di un allenatore che, pur non avendo vinto nulla per tot stagioni, è stato lasciato lì, anche un po' preso di mira. Non fa niente: si continua, si cresce e si arriva in alto.

Se cominciamo a discutere gli allenatori alla terza, quarta, quinta giornata... Tra l'altro, discutere Amorim e ha sette punti... È il solito circo mediatico: suggerire consigli per gli acquisti, suggerimenti su come fare. Sono anche errori normali, sono passi falsi che fanno parte del percorso. Credo che vada così".