Diddi analizza: “A gara in corso avrei invertito Saelemaekers e Moreira per scombussolare il piano gara della Juve”

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Luca Diddi nel canale YouTube di Carlo Pellegatti ha analizzato la partita dei rossoneri a Torino contro la Juventus e la preparazione della partita da parte di Amorim.

Ospite nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Diddi ha parlato della partita di domenica sera che ha visto Milan e Juventus pareggiare per 1-1 ed ha analizzato il copione tattico della partita. Queste le sue parole.

"Quando vedi che il tuo piano partita non riusciva perché la Juve t' aveva letto, cioè sapeva che giocava Diego Moreira e quindi mette Celick a piede invertito, quindi sapendo che Diego Moreira rientrava e rientrava sul sinistro, quindi mette Celick ovviamente un destro a sinistra in modo che quando rientra lo mandi sul piede forte di Celick. Stessa cosa di là con Saelemaekers. A mio avviso la cosa più semplice, no? Stava facendo male Diego Moreira, sta facendo male Saelemaekers, inverti, anche perché Moreira a sinistra ti dà ampiezza, quindi apre quella che è la difesa della Juventus e Saelemaekers spostato a destra suo naturale, sì, naturale, però manda sul piede debole Celick, quindi comunque crea problematiche diverse da quella che era stata un'impostazione della Juve chiara all'inizio".