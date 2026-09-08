Biasin: "Il problema non è di Goncalo Ramos, ma di quelli dietro che non l’hanno supportato”

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Fabrizio Biasin a QSVS ha commentato la partita tra Juve e Milan e ha parlato della prestazione di Gonçalo Ramos.

Durante l'ultima puntata di QSVS, su Telelombardia, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della partita di domenica sera tra Juventus e Milan, terminata in pareggio, e si è concentrato sulla prestazione di Gonçalo Ramos. Di seguito le sue parole.

"Il problema secondo me non è stato Goncalo Ramos ma quelli dietro che non lo hanno supportato. Guarda col Venezia, magari sbaglia un paio di conclusioni però poi gli arriva la palla perfetta di Saelemaekers e lui di sinistro taglia e fa gol. Domenica non ha visto un pallone, correre ha corso ma ha corso a vuoto. La domanda è in che ruolo deve giocare Rabiot".