Ravezzani: “Pulisic è un mistero, Amorim sta facendo un po’ di confusione con interpreti e ruoli”

vedi letture

Il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani analizza la partita tra Juventus e Milan e esterna il suo pensiero in merito alla prestazione dei rossoneri.

Nel suo canale YouTube, Fabio Ravezzani ha analizzato il posticipo di domenica sera tra Juventus e Milan, terminato 1-1 grazie ai gol di Cisse e Gatti. Questo il suo pensiero in merito alla partita dei rossoneri.

"Evidentemente si tratta di avere pazienza, come chiede a Amorim. Bisogna però anche sottolineare che il Milan che lui sta mettendo in campo è un Milan abbastanza contraddittorio. Per certi versi in attesa di trovare la squadra dominante cambiano spesso e volentieri gli interpreti e cambiano i ruoli. Intanto è scomparso Pulisic che è un vero mistero. Poi troviamo Rabiot che anziché giocare a centrocampo una volta viene avanzato, un'altra volta invece c'è Loftus-Cheek, una volta troviamo Bartesaghi sulla sinistra, un'altra volta troviamo Estupinian, una volta vediamo Chukwueze, questa volta abbiamo visto Moreira, insomma c'è parecchia confusione e questo non agevola ovviamente una squadra che deve trovare al suo interno dei punti di riferimento".