Trevisani: "Posso dire una cosa sul Milan? L'unico modo in cui non deve giocare è come domenica. Per me può fare il 3-5-1-1"

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Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio su come potrebbe giocare il Milan di Amorim.

Riccardo Trevisani, giornalista, si è così espresso su Cronache di Spogliatoio su come potrebbe giocare il nuovo Milan di Ruben Amorim: "Secondo me il Milan, nel momento in cui non gioca Pulisic può giocare anche con il 3-5-1-1. Se giochi con gli esterni tipo Chukwueze e Moreira, o Chukwueze e Saelemaekers, hai una pericolosità che ti deriva dal Dimarco della situazione, cioè dal quinto che sa attaccare molto bene. Metti Goncalo Ramos e vicino gli metti Pulisic, se c'è, o qualcun altro di offensivo, e fai Rabiot, Modric e Musah in mezzo. L'Inter ha delle occasioni per scegliere di giocare in maniera diversa.

L'unico modo in cui per me il Milan non deve giocare è come ha fatto domenica cioè con Rabiot, Saelemaekers, Modric e un faticatore, perché secondo me non puoi mai avere una costruzione fatta bene e dei movimenti fatti bene. Pensa a come gioca il Como, a come si muove la Roma e a come si muove il Milan: sono lavori in corso. E tu devi mettere un attaccante nelle condizioni di avere della gente vicino con cui dialogare, per cui ricevere il pallone, con cui interscambiarsi. Cioè, tu mi dici il Barcellona è ingiocabile, ma perché gioca con tre attaccanti veri".