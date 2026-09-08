Lazio, Gattuso: "Sabato spero di fare punti contro la squadra del mio cuore"
Il prossimo weekend metterà l'uno di fronte all'altro Gennaro Ivan Gattuso e il Milan. Un evento già successo in passato quando Rino allenava il Napoli ma che fa sempre un certo effetto, considerando l'impronta che l'ex centrocampista ha lasciato nella storia del Milan. I rossoneri di Ruben Amorim saranno all'Olimpico sabato alle 18 per sfidare la Lazio di Gattuso che al momento è prima in classifica a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Al termine della vittoria laziale in rimonta sul campo dell'Udinese, Gattuso ha parlato a Sky Sport.
Mister Gennaro Gattuso su cosa significa affrontare il Milan, di cui è stato bandiera da giocatore: "Da bambino ricordo la sfilata dopo la Steaua con mio padre, per me è sempre stato un orgoglio e un sogno durato 12 anni. In questo momento tutto l'affetto e le gioie non si possono dimenticare ma oggi faccio un altro mestiere e sabato spero di fare punti contro la squadra del mio cuore"
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