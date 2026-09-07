Primo Piano Liberali o Cisse? Oggi il Milan ha in casa un talento pronto per la Prima Squadra, e quel giudizio di Allegri...

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La magia di Alphadjo Cisse sta entrando nelle case di tutti i tifosi rossoneri. Lo avevamo già assaporato nel pre campionato con le prime amichevoli. Talento grezzo, personalità e una condizione fisica ancora non al top per il grave infortunio accaduto lo scorso inverno, quando da poco aveva appena firmato per il Milan. Lui, Cisse, non Liberali. Storie di talenti e bravi ragazzi ma con destini, per ora totalmente diversi. Da una parte il gioiello rossonero segna un super gol contro la Juventus. Dall'altra la qualità di un ragazzo che al Como non ha ancora trovato spazio.

I LOVE CISSE

Ruben Amorim lo stima e apprezza, così come tutti noi. L'ingresso in campo di Alpha a Torino è stato impattante, da grande giocatore. Il ragazzo sembra giocare con una personalità e leggerezza non indifferente. Non aveva nemmeno fatto così male Liberali, quando con Fonseca fece l'esordio nel pareggio rossonero a San Siro contro il Genoa. Sono passate due stagioni, e i rossoneri sembrano aver ritrovato finalmente un talento su cui puntare e lavorare. Serve tempo e calma, lo sappiamo, ma queste storie fanno innamorare. La perla contro il Torino alla prima giornata, all'esordio in Prima Squadra. Il gol bellissimo e pesantisismo (sarebbe potuto essere decisivo) contro la Juventus. Cisse è magia e sicuramente più pronto a incidere in un club di Serie A, al contrario di chi ad oggi non riesce ancora a spiccare e a trovare spazio nella propria realtà.

ALLEGRI NON FU CONVINTO

Quando Cisse arrivò in rossonero durante la passata stagione, fu praticamente l'ultimo acquisto dell'era Furlani, con Igli Tare e Massimiliano Allegri furono i meno ottimisti e convinti sul talento rossonero ex Catanzaro. La richiesta dell'attuale allenatore del Napoli era quella di poter lavorare con giocatori pronti e formati per la Champions League, e non per forza di una giovane promessa, ancora tutta da scoprire e vivere. Secondo Allegri, Cisse era ideale solo per Milan Futuro. Ad oggi la realtà sembra molto diversa.