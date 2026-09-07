Cuomo: "Ho detto ad Amorim che è sembrata la squadra di Allegri e lui mi ha risposto di sì"

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Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando Juventus-Milan di ieri sera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso sul canale Youtube di Carlos Passerini commentando Juventus-Milan di ieri sera: "Innanzitutto c'è da dire che non è stato il Milan di Amorim: sembrava più la squadra di Allegri, con un solo tiro in porta. Gliel'ho anche detto e lui ha annuito; anzi: ha detto chiaramente che effettivamente è stata una squadra che ha pensato più a difendersi, quando lui in realtà ha come unico pensiero l'attacco. È stata una partita che dal mio punto di vista la Juventus per quanto ha creato doveva vincere. Per me. Preso un palo, il Milan fa un tiro in porta, un gol. Comunque episodico. Prima di questa partita dicevo che Juve e Milan facciano sapere di essere all'altezza di Roma e Como e Inter. Per me non lo erano e non lo sono. Io sinceramente mi aspettavo una partita più spettacolare. Era un auspicio il mio più che una convinzione. Sicuramente la Juventus e il Milan sono squadre meno attrezzate e meno forti rispetto alle rivali".

LE PAROLE DI AMORIM

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A e terminata 1-1: "Penso che non abbiamo fatto bene con la palla. E quando non abbiamo il pallone per molto tempo, è più dura correre dietro alla palla per molti minuti. Penso che ovviamente possiamo fare meglio, ma se ricordo bene nel primo tempo abbiamo perso alcuni palloni senza pressione o con molto spazio per giocare. E quando lo facciamo, perdiamo fiducia. Quando perdiamo fiducia, non giochiamo così bene. Quindi penso che avremmo potuto vincere questa partita, ma la Juventus non meritava di perdere. E dobbiamo fare meglio, ma ripeto, abbiamo due mesi di lavoro alle spalle. Stiamo cambiando molte cose. Dobbiamo concentrarci sulla prossima".