Perché Pulisic non è entrato nemmeno contro la Juve. La spiegazione di Amorim

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Per la terza partita consecutiva Christian Pulisic è stato convocato da Ruben Amorim, ma poi non è mai entrato in campo.

Per la terza partita consecutiva Christian Pulisic è stato convocato da Ruben Amorim, ma poi non è mai entrato in campo: tre partite, tre convocazioni, tre panchine, zero minuti giocati. Sempre e solo a guardare i compagni. Che cosa è successo all'attaccante americano? Nel post-partita di Juventus-Milan lo abbiamo chiesto ad Amorim, il quale ci ha risposto con molta franchezza, dicendo che, siccome il giocatore viene da un infortunio, deve ancora ritrovare la migliore condizione e, soprattutto, che fa le scelte per provare a vincere le partite. D'altronde, l'inserimento di Cisse, il giocatore che in questo periodo sta giocando proprio al posto di Pulisic, ha fatto la differenza in questo inizio di campionato.

TABELLINO JUVENTUS-MILAN 1-1

Marcatori: 69’ Cisse, 92’ Gatti

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik (dall’88’ Gatti); Douglas Luiz (dal 75’ Woltemada), Locatelli; Conceiçao (dall’88’ Zhegrova), Nico Gonzalez (dal 64’ Koopmeiners), Alajbegovic (dal 64’ Boga); Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Kelly, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila (dall’87’ F. Terracciano), De Winter, Pavlovic; Moreira (dal 60’ Chukwueze), Musah, Modric (dall’82 Jashari), Estupinan; Rabiot (dal 60’ Cisse), Saelemaekers (dal 60’ Loftus-Cheek); Gonçalo Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Diawara, Bartesaghi, Comotto, Hutchinson, Pulisic, Camarda. All.: Amorim

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia

Ammoniti: Estupinan, De Winter, Gatti, Cisse

Espulsi:

Note: recupero tempo: 3’ pt, 5’ st.