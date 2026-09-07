Il sunto dal weekend dei big match: Juve e Milan indietro, Inter, Roma e Como di un altro livello

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Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Juventus-Milan di ieri sera.

Sebastiano Vernazza, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando Juventus-Milan: "Venerdì, il Cesc Fabregas Como Show a Marassi contro il Genoa. Sabato, i ribaltoni di Inter e Roma contro Napoli e Atalanta, nel quadro di belle ed emozionanti partite. Domenica, ieri sera, l’ennesimo pareggio tra Juve e Milan. Se non altro, la presunta grande sfida è finita 1-1 e non 0-0 come in quattro degli ultimi sei incroci in Serie A.

Juve e Milan sembrano riflettersi nelle rispettive difficoltà e decadenze, prigioniere di un passato che non passa e di un futuro che stenta a manifestarsi. Juve-Milan ha detto che oggi Inter, Roma e Como sono di un livello superiore; più avanti si vedrà. Sul Napoli, invece, sospendiamo il giudizio. Il pari è giusto: fino al vantaggio milanista la Juve aveva creato occasioni migliori, colpendo anche un palo con Conceicao. Il Milan ha mostrato un’idea di gioco più definita (Amorim chiede pressioni alte e la squadra tenta di eseguirle), mentre la Juve è ferma alle accelerazioni e alle giocate di Conceicao. Luciano Spalletti ha scelto le fasce come rampe di lancio, ma Alajbegovic ancora non si è manifestato in tutto il suo talento. Il gol milanista, segnato da Cisse, è stato viziato da un fallo di De Winter su Kolo Muani all’origine dell’azione; questo episodio mantiene calda la discussione sulla linea arbitrale imposta dal nuovo designatore Orsato. Non ci sembra sano passare da un eccesso all’altro, da troppo VAR a zero VAR, e non siamo sicuri che in Europa la scorrettezza di De Winter non sarebbe stata rilevata. Attenzione a non esagerare: un fallo è un fallo e va sanzionato.

Il momento migliore di Juve-Milan ce lo ha regalato Alphadjo Cisse: il diciannovenne esterno rossonero ha dipinto un gol bellissimo per preparazione ed esecuzione. Cisse è nato a Treviso, ha la cittadinanza italiana ed è convocabile in Nazionale"