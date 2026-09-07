Gila tre volte su tre fuori nel finale. Ieri ha, però, sentito un fastidio al tendine rotuleo

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Mario Gila ha parlato a Dazn al termine di Juventus-Milan toccando vari temi, tra i quali le sue condizioni fisiche, dopo l'uscita dal campo nel finale.

Mario Gila ha parlato ieri a Dazn al termine di Juventus-Milan toccando vari temi, tra i quali le sue condizioni fisiche: “Mi sembrerebbe ingiusto dire che la squadra soffra senza di me. Penso che loro meritassero il pareggio. Noi non siamo stati al 100%, abbiamo perso tanti palloni. Siamo rimasti in partita fino all’ultimo contro una squadra forte come la Juve. Non sono ancora riuscito a finire le partite e questo mi dispiace. Oggi ho sentito un fastidio al rotuleo, ma il pareggio non è da buttare via”.

LE PAROLE DI AMORIM E DE WINTER SUL CAMBIO DI GILA

AMORIM

3 partite 7 punti, quando esce Gila il Milan subisce sempre gol.

“Penso che alle volte il calcio non ha senso, perché Gila dentro o in un’altra posizione non avrebbe cambiato il gol, anche su quello di Adams a Torino ha tirato fuori un gran gol. Sono dettagli ed adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima e fare meglio”.

DE WINTER

È cambiato tanto senza Gila?

"Non ho riguardato l'azione, ma andava fatta un po' più di pressione sulla palla. Tra Gila e Terracciano per noi non cambia niente: il nome sì, ma il gioco rimane uguale. Penso che abbiamo giocato bene, ma abbiamo sbagliato tante palle che andavano giocate in maniera semplice. La Juventus ha messo tanti giocatori offensivi, quindi è difficile andare a pressarli. Loro hanno fatto bene e hanno trovato il gol".