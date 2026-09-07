Il commento del club a Juve-Milan: "Squadra meno arrembante di altre volte, ma comunque attenta e responsabile"

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Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Juventus-Milan (1-1), match giocato ieri sera.

Si riporta di seguito il commento dell'AC Milan, attraverso il sito ufficiale del club, a Juventus-Milan (1-1):

"Un pareggio subito così, nel finale e a pochi passi dalla vittoria, non può che far male e lasciare l'amaro in bocca. I rossoneri tornano da Torino con un pareggio che si può considerare giusto, alla luce di quanto visto in campo. Tra Milan e Juventus finisce 1-1, in gol Alphadjo Cisse al 68' - otto minuti dopo il suo ingresso in campo - e Federico Gatti al 92'. Un gran bel gol per Alpha, il secondo in campionato dopo quello all'esordio, sempre a Torino ma contro i granata; non basta a ottenere i tre punti ma rende merito alla prova della squadra, forse meno arrembante di altre volte, ma comunque attenta e responsabile su un palcoscenico importante.

La prova si inserisce nel solco di un inizio di stagione positivo, che vede la squadra esprimersi con il giusto coraggio e con la necessaria voglia di sviluppare una manovra costruttiva, in ogni zona del campo. Ogni partita è un esame ma anche un'occasione di crescita, e l'attitudine del gruppo è quella giusta. Dopo tre partite di campionato, con la trasferta di Roma all'orizzonte, i rossoneri mantengono la loro imbattibilità e rimangono nelle zone alte di una classifica inevitabilmente cortissima. Sabato ci attende la Lazio, con la voglia di stupire ancora e con la rabbia per questi tre punti sfumati in extremis".