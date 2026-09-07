Amorim non concede riposo oggi ai suoi: c'è subito allenamento a Milanello

Amorim non concede riposo oggi ai suoi: c'è subito allenamento a MilanelloMilanNews.it
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Oggi alle 07:35News
di Antonello Gioia

Tornati in nottata da Torino, Ruben Amorim non ha concesso giorni di riposo ai suoi calciatori, almeno all'indomani del match contro la Juventus. Oggi, infatti, è prevista una sessione di allenamento a Milanello.