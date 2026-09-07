I tifosi della Juve protestano per il gol del Milan: era da annullare. Secondo Spalletti...

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Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine di Juventus-Milan, sfida valida per la terza giornata di Serie A.

LE PAROLE DI SPALLETTI

C'era fallo sul gol del Milan?

"Mariani è uno degli arbitri più bravi che abbiamo. Non è fallo. Ci si adegua a quello che si trova in giro per il mondo anche negli arbitri, ci si deve adeguare a quello che succede in giro per l'Europa, se si vuole andare a giocare in Europa. Questi non sono falli e non li fischiano, ed è giusto non fischiarli. Poi è chiaro che ci poteva essere, faccio per dire, un episodio dove il fallo non è stato dato, l'ammonizione, la non ammonizione e via dicendo, ma sono cose che nella velocità, secondo me, possono succedere. Perché se succede a uno che è forte, uno bravo come Mariani, e io lo posso dire perché sono tanti anni che faccio l'allenatore e tanti anni che mi viene ad arbitrare la partita ed è uno che sa fare il suo lavoro... E qui, come ho detto l'altra volta, ormai c'è questa parola, 'contatto', che vi piace usare: ma non significa niente, il contatto. "Ti toglie le musiche", ho detto l'altra volta. Invece tutti avete riportato "ti toglie le muse". No, le musiche! Orsato vi toglierà le musiche su quelle, perché è una musica, no? È un contatto, un contatto, un contatto... una cadenza, una musica! E lui le toglie perché non li fa fischiare, i contatti. Nei contatti o c'è un impatto, o c'è un fallo, o c'è qualcosa che va chiamato in un'altra maniera, perché altrimenti sembra fallo solo perché ho toccato la scarpa. Io ho visto un'ammonizione per una scarpa toccata, e non è fallo. Per cui tutto a posto, non vado a recriminare su queste cose qui: io voglio vedere la mia squadra che lotta come ha fatto fino all'ultimo, che è stata sfortunata perché questo gol doveva portarlo a casa prima".