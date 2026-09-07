Amorim: "L'idea non era quella di aspettare l'errore dell'avversario: non lo sarà mai"

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Un estratto delle dichiarazioni in conferenza stampa di Ruben Amorim, tecnico del Milan, dopo la partita pareggiata contro la Juventus

Un Milan non positivo contro la Juventus, come ha confermato anche Ruben Amorim nel post partita. Nella consueta conferenza stampa dopo la gara, nella pancia dell'Allianz Stadium, il tecnico portoghese ha risposto alla domanda sull'atteggiamento con cui la formazione rossonera ha interpretato la gara di Torino.

Un estratto delle dichiarazioni di Ruben Amorim: "Ci hanno schiacciato un po' all'indietro, ma l'idea non era quella di aspettare l'errore dell'avversario. Questa non sarà mai la nostra idea. Dobbiamo capire che a volte non stiamo andando bene nella partita, perdiamo palla e dobbiamo difendere, tutto qui. La nostra prestazione non è stata buona. Abbiamo guadagnato un altro punto, ma abbiamo subito il gol negli ultimi minuti. A volte le grandi squadre e le squadre forti non hanno una buona giornata, ma riescono comunque a vincere. Ci siamo andati vicini, quindi pensiamo alla prossima partita".