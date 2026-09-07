Juventus, Spalletti a Sky: "Amorim dice che il Milan non meritava? Persona seria, da rispettare"

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Le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Juventus-Milan

Nel post partita di Juventus-Milan, sfida terminata 1-1, l'allenatore bianconero Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sfida di questa sera contro il Diavolo.

Amorim ha detto che la Juventus ha fatto meglio del Milan

"Lui se dice così è una persona seria, da rispettare perché dice le cose corrette. Noi abbiamo tentato di fare la partita, a viso aperto, come ha tentato il Milan. Siamo stati bravi in alcune situazioni a recuperargli palloni quando stavano imbastendo l'azione e ci siamo dati la possibilità di approfondire quella cosa che ci siamo creati. Non siamo stati completi nell'andare a ribaltarla e abbiamo messo in discussione quello che ci eravamo creati. È stata una partita seria, importante. Poi noi dobbiamo crescere però questa è la base. Le intenzioni della partita di oggi lasciano prevedere che si possa mettere qualcosa di più, sia da un punto di vista di gioco che individuale, anche perché oggi ne avevamo 9 fuori, non sono pochi. Per cui siamo rimasti con la stessa faccia determinata pur subendo la delusione del gol preso e siamo andati a pareggiare. Tutto molto positivo dal molto di vista mio. Nico Gonzalez mi è piaciuto, Alajbegovic ha dimostrato di avere futuro. Continuiamo a lavorare".

Qualche fischio per Kolo Muani

"Io ho scelto di salire sul carro di Kolo Muani e credo in lui. Io resto su carro fino alla fine, e in fondo valuteremo dove ci ha portato. Voi venite e si tira le somme".

Anche oggi la Juventus poteva fare più gol

"Un'analisi corretta quella che fai. Si dipende molto dalla punta centrale. Woltemade può darci qualcosa perché è fisico, tecnico, l'abbiamo conosciuto solo ora. Ci può dare una mano. Può giocare con Kolo Muani, perché Woltemade può giocare sotto mentre Kolo largo. Deve raggiungere un po' di condizione perché non lo vedo ancora al top, però alla prossima gioca Kolo Muani".