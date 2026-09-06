Juventus, i convocati contro il Milan: tanti assenti per Spalletti
Ci siamo, è finalmente giunto il giorno di Juventus-Milan. Alle 20.45, i rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo contro i bianconeri per la terza giornata di campionato. Una partita che rappresenta una classica del nostro calcio, oltre che già un ostacolo importante nel percorso del Milan in questa stagione. Infatti, dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni. Nelle 13 stagioni precedenti, invece, i rossoneri non ci erano riusciti in nessuna occasione. Tornando ai nostri avversari, poco fa è stata ufficiliazzata la lista dei convocati bianconeri in vista di questa sera. Tanti gli assenti: Thuram, Yildiz, Cabal, McKennie, Cambiaso, Sarr ed Ekhator, mentre Milik è stato messo fuori dalla lista per la Serie A:
JUVENTUS-MILAN | I CONVOCATI BIANCONERI
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
11 Zhegrova
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
31 Gonzalez
41 Owusu
43 Pagnucco
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