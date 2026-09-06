Juventus, i convocati contro il Milan: tanti assenti per Spalletti

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Ci siamo, è finalmente giunto il giorno di Juventus-Milan. Alle 20.45, i rossoneri di Ruben Amorim scenderanno in campo contro i bianconeri per la terza giornata di campionato. Una partita che rappresenta una classica del nostro calcio, oltre che già un ostacolo importante nel percorso del Milan in questa stagione. Infatti, dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni. Nelle 13 stagioni precedenti, invece, i rossoneri non ci erano riusciti in nessuna occasione. Tornando ai nostri avversari, poco fa è stata ufficiliazzata la lista dei convocati bianconeri in vista di questa sera. Tanti gli assenti: Thuram, Yildiz, Cabal, McKennie, Cambiaso, Sarr ed Ekhator, mentre Milik è stato messo fuori dalla lista per la Serie A:

JUVENTUS-MILAN | I CONVOCATI BIANCONERI

1 Grabara

2 Celik

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

11 Zhegrova

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

17 Alajbegovic

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

31 Gonzalez

41 Owusu

43 Pagnucco