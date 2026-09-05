Spalletti conferma l'assenza di sette giocatori bianconeri contro il Milan

Spalletti conferma l'assenza di sette giocatori bianconeri contro il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 22:12L'Avversario
di Francesco Finulli
Luciano Spalletti conferma l'assenza di sette giocatori bianconeri in vista della partita di domenica sera contro il Milan

Juventus e Milan si affronteranno domenica sera alle ore 20.45 in occasione del primo big match per entrambe in questa stagione e in cui saranno spesso accomunate, vista la partecipazione contemporanea - con ambizioni - in Europa League. I bianconeri si presentano alla supersfida dello Stadium con una lunga lista di assenti da cui Spalletti non recupererà nessuno come confermato dall'allenatore stesso in conferenza stampa. Saranno ben sette i giocatori bianconeri indisponibili.

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, sugli assenti bianconeri in vista del big match di domenica sera a Torino contro il Milan, in programma alle ore 20.45: "Non recupera nessuno. Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie oltre a Thuram, Yildiz ed Ekhator. Speriamo di recuperarne un paio per la prossima settimana"