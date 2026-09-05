Spalletti conferma l'assenza di sette giocatori bianconeri contro il Milan
Juventus e Milan si affronteranno domenica sera alle ore 20.45 in occasione del primo big match per entrambe in questa stagione e in cui saranno spesso accomunate, vista la partecipazione contemporanea - con ambizioni - in Europa League. I bianconeri si presentano alla supersfida dello Stadium con una lunga lista di assenti da cui Spalletti non recupererà nessuno come confermato dall'allenatore stesso in conferenza stampa. Saranno ben sette i giocatori bianconeri indisponibili.
Le dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, sugli assenti bianconeri in vista del big match di domenica sera a Torino contro il Milan, in programma alle ore 20.45: "Non recupera nessuno. Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie oltre a Thuram, Yildiz ed Ekhator. Speriamo di recuperarne un paio per la prossima settimana"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan