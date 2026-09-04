La frecciatina di Chivu: "Che significa scontro diretto? Perché Milan e Juve sono finte tanto dietro l'anno scorso che scontro diretto è?"

vedi letture

Nel pre partita di Inter-Napoli l'allenatore dei campioni d'Italia Cristian Chivu ha lanciato una frecciatina al Milan

Alla vigilia di Inter-Napoli, sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A Enilive, nonché primo dei due big match di questo weekend, l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu ha lanciato una provazione a due delle più importanti rivali dei campioni d'Italia, Milan e Juventus. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

L'anno scorso ha perso due scontri diretti con Allegri.

"Io sono uno di quelli che apprezza e stima Allegri. E' un vicente, ha una certa esperienza e ha tutto quello che noi giovani vogliamo imparare. L'anno scorso non abbiamo vinto ma abbiamo accettato e siamo andati avanti continuando a seguire il nostro obiettivo. Alcune partite si possono perdere ma abbiamo raggiunto l'obiettivo. Non giocano gli allenatori ma le squadre".

Si torna a parlare di scontri diretti. E' normale o vincerla domani dà un messaggio al campionato?

"La mia lezione l'ho imparata, siamo arrivati vincitori alla fine anche se alla terza giornata ne avevo già perse due. Ma tutte le partite sono importanti, abbiamo cominciato con 6 punti in due partite e vogliamo dare continuità. Domani giochiamo con una squadra forte, la rispettiamo ma siamo pronti. Io voglio capire: gli scontri diretti quali sono? Quelli che finiscono nelle prime 4 o in generale per tradizione, storia, di qualche partita? Per scontri diretti si intende quelle che possono lottare per lo scudetto? E allora Milan e Juventus dove le mettiano visto che l'anno scorso sono rimaste tanto indietro? Quelli non sono più scontri diretti? Chiedo. Napoli che è finita seconda è uno scontro diretto? Milan e Juventus sono scontri diretti per tradizione? E allora vale tutto. Anche con il Como è ormai uno scontro diretto per qualità.".