Europa League, la lista UEFA del Ferencavors per la fase campionato

Europa League, la lista UEFA del Ferencavors per la fase campionatoMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 22:36L'Avversario
di Andrea La Manna
Di sguito la lista UEFA del Ferencvaros, avversaria nella fase campionato dell’Europa League del Milan.

Il Ferencvaros, avversaria del Milan alla quarta giornata, viaggerà alla volta di Milano giovedì 5 novembre per il match contro i rossoneri che si giocherà alle ore 21:00 a San Siro. Di seguito la lista UEFA degli ungheresi.

PORTIERI
Varga
Ori
Dibusz

DIFENSORI
Gomez
Zohore
Osvath
Cadu
Raemaekers
Nagy

CENTROCAMPISTA
Nagy
Keita
Levi
Arzani
Zachariassen
Corbu
Cirkovic
Kanichowsky
Dowda
Sevikyan
Rommens

ATTACCANTI
Yusuf
Kovacevic
Kodro
Joseph
Lisztes

LISTA B
Szabò
Varga
Golik
Madarasz
Bagi
Lakatos
Radnoti