Europa League, la lista UEFA del Ferencavors per la fase campionato
MilanNews.it
Di sguito la lista UEFA del Ferencvaros, avversaria nella fase campionato dell’Europa League del Milan.
Il Ferencvaros, avversaria del Milan alla quarta giornata, viaggerà alla volta di Milano giovedì 5 novembre per il match contro i rossoneri che si giocherà alle ore 21:00 a San Siro. Di seguito la lista UEFA degli ungheresi.
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