Europa League, la lista UEFA del Benfica per la fase campionato

Europa League, la lista UEFA del Benfica per la fase campionatoMilanNews.it
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Oggi alle 20:36L'Avversario
di Andrea La Manna
Di seguito la lista UEFA per la fase campionato del Benfica, prima avversaria del Milan.

Il Benfica, squadra militante nella massima serie portoghese, sarà la prima avversaria della fase campionato del Milan in Europa League. Il match si giocherà a San Siro il 16 settembre alle ore 21:00. Di seguito la lista UEFA dei portoghesi.

PORTIERI
Trubin
Soares

DIFENSORI
Lenglet
Circati
Bah
Dahl
Indio
Araujo
Banjaqui

CENTROCAMPISTI
Barrenechea
Aursnes
Sudakov
Manu Silva
Barreiro
Rios
Figueiredo
Moreir

ATTACCANTI
Lukebakio
Kaminski
Pavlidis
Schjelderup
Duran
Rafa Silva
Fernandes

LISTA B
Ferreira
Voitinovicius
Fonseca
Neto
Wynder
Rui Silva
ferreira
Freitas
Prestianni
Tomè
Cabral
rego
Silva