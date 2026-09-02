Europa League, la lista UEFA del Benfica per la fase campionato
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Di seguito la lista UEFA per la fase campionato del Benfica, prima avversaria del Milan.
Il Benfica, squadra militante nella massima serie portoghese, sarà la prima avversaria della fase campionato del Milan in Europa League. Il match si giocherà a San Siro il 16 settembre alle ore 21:00. Di seguito la lista UEFA dei portoghesi.
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