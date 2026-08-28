Venezia, Stroppa: "Il secondo gol del Milan mi fa girare le scatole"

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Nel post partita di Milan-Venezia Giovanni Stroppa ha commentato la sconfitta ai microfoni di DAZN

Nel post partita di Milan-Venezia ai microfoni di DAZN ha commentato la sconfitta della sua squadra Giovanni Stroppa. Di seguito le sue dichairazioni.

Si riparte da questo coraggio?

"Perché coraggio? Qua c'è ordine e organizzazione, voglia di tenere il campo in un certo modo contro una squadra veramente forte in una partita dove gli episodi fanno la differenza. Poi ci sono i cambi, c'è quel gol che abbiamo preso nel finale. Va bene i complimenti, ma quello mi fa girare le scatole".

Quali sono i margini individuali che vi possono dare i nuovi acquisti?

“Nell’immediato non lo so. Questi ragazzi sono arrivati in ritardo di condizione, quindi è difficile metterli in competizione con chi sta giocando. Sono di assoluto valore ed il tempo ci permetterà di inserirsi all’interno del contesto. Sono giocatori di livello, Sohm, Rrhamani, Halhal. Correia non ha giocato perché ha preso un pestone domenica scorsa, ma bisogna rimetterli in condizione per farli correre insieme alla squadra”.

Cosa ha provato per il ricordo di Baresi?

“Poco fa ho detto che è stata una persona unica, che mi ha segnato nella carriera. Non è stato un compagno di spogliatoio è stato di più. Guardare lo schermo durante il minuto di silenzio, le parole che ha utilizzato per descrivere come si porta la fascia, è stato incredibile”.