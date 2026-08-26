Gattuso ha il suo attaccante, Pinamonti alla Lazio è fatta! Prima da titolare contro il Milan?
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Ufficiale l’arrivo di Pinamonti alla Lazio.
È ufficiale l'arrivo dell'ex Inter Andrea Pinamonti alla Lazio di Gennaro Gattuso. L'attaccante classe '99 arriva dal Sassuolo con una formula molto particolare trovata di comune accordo tra i due club: il trasferimento è a titolo definitivo, composto da 3 milioni di euro più una lunga serie di ricchi bonus per arrivare ai 15 milioni chiesti dai neroverdi tra parte fissa e bonus. Martedì dovrebbe essere il giorno delle visite mediche.
La Lazio, reduce dalla vittoria esterna contro il Bologna, avrà molto presto il suo nuovo attaccante che, quasi sicuramente, sarà già in campo nella partita che vedrà i biancocelesti sfidare il Milan di Amorim il 13 settembre alle ore 20:45.
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