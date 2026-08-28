Venezia, Busio: "Essere capitano di questo club è bellissimo. Devo essere leader per me e la città"

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Nel pre partita di Milan-Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano dei Lariani Gianluca Busio

Nel pre partita di Milan-Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano dei Lariani Gianluca Busio, che oggi guiderà la sua formazione con la fascia al braccio, da capitano.

Oggi sei il capitano del Venezia a San Siro dopo essere arrivato qui a 19 anni

“Non ho mai pensato questo quando sono arrivato qui. Il primo anno è stato difficile, ma oggi sono il capitano di questo club bellissmo. È una cosa speciale speciale per me, devono essere un leader per me e per la città”.