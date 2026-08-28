Venezia, Busio: "Essere capitano di questo club è bellissimo. Devo essere leader per me e la città"
Nel pre partita di Milan-Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano dei Lariani Gianluca Busio
Nel pre partita di Milan-Venezia ha parlato ai microfoni di DAZN il capitano dei Lariani Gianluca Busio, che oggi guiderà la sua formazione con la fascia al braccio, da capitano.
Oggi sei il capitano del Venezia a San Siro dopo essere arrivato qui a 19 anni
“Non ho mai pensato questo quando sono arrivato qui. Il primo anno è stato difficile, ma oggi sono il capitano di questo club bellissmo. È una cosa speciale speciale per me, devono essere un leader per me e per la città”.
Pubblicità
L'Avversario
Leao, un enorme rimpianto. Bene gli acquisti (ne mancano un paio), ma gli esuberi sono errori gravi. Non pressate Cisse di Luca Serafini
Le più lette
1 PROBABILE FORMAZIONE - Verso Milan-Venezia: Amorim sceglie di tenere fuori big. Si va come a Torino
Primo Piano
Franco OrdinePerché va puntellata la difesa. Se Leao resta è un problema. RedBird in DAZN vuol dire…
Carlo PellegattiAlvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com