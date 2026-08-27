I convocati del Venezia per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan

I convocati del Venezia per la sfida in programma domani sera a San Siro contro il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 17:24L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
fonte veneziano.it
I convocati di Giovanni Stroppa per la sfida in programma domani sera a San Siro tra il Milan e il Venezia

Sono 27 i giocatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la seconda giornata di Serie A Enilive 26/27, che vedrà il Venezia affrontare il Milan, domani alle ore 20:45 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Portieri:
Matteo Grandi, Lorenzo Montipò, Alessio Pozzi, Filip Stanković.

Difensori:
Armel Bella Kotchap, Thierry Rendall Correia, Bartol Franjić, Alejandro Gomes Furtado, Redouane Halhal, Ridgeciano Haps, Richie Sagrado, Joel Schingtienne.

Centrocampisti:
Toma Bašić, Gianluca Busio, Matteo Dagasso, Lamine Fanne, Marko Farji, Antoine Hainaut, Thorir Helgason, Simone Panada, Kike Pérez, Simon Sohm.

Attaccanti:
Akor Adams, Lion Lauberbach, Alvin Okoro, Albion Rrahmani, John Yeboah.