Verso Juventus-Milan, due assenze importanti per Spalletti

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Verso Juventus-Milan con due assenti importanti nelle fila dei bianconeri. Questo il comunicato uscito poco fa dal sito we della Juventus in merito alle condizioni di Yildiz ed Ekhator:

VERSO JUVENTUS-MILAN: OUT YILDIZ ED EKHATOR

"Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero".