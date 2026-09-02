Europa League, la lista UEFA dell’Ararat-Armenia per la fase campionato

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Oggi alle 21:00L'Avversario
di Andrea La Manna
La lista UEFA per la fase campionato dell’Ararat-Armenia, ultima avversaria del Milan in Europa League.

L'Ararat-Armenia sarà l'ultima avversaria del Milan nella fase campionato dell'Europa League. I rossoneri affronteranno gli armeni giovedì 28 gennaio alle ore 21:00 a San Siro. Di seguito la lista UEFA per la fase campionato dell'Ararat-Armenia.

PORTIERI
Nersesyan
Bravim

DIFENSORI
Hugo Oliveira
Bueno
Felipe
Pereira
Grigoryan
Wilson
malis

CENTROCAMPISTI
Ayvazyan
Balanta
Banjaqui
Carlier
Muardyan
Tera
Dias
Serobyan
Franca

ATTACCANTI
Shaghoyan
Eloyan
Ndour
Ayongo
Lima

LISTA B
Khudaverdyan
Grigoryan