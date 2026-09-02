Europa League, la lista UEFA del Salisburgo per la fase campionato

Europa League, la lista UEFA del Salisburgo per la fase campionatoMilanNews.it
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Oggi alle 22:24L'Avversario
di Andrea La Manna
La lista UEFA del Salisburgo, seconda avversaria del Milan nella fase campionato dell’Europa League.

Il Salisburgo sarà il secondo avversario del Milan nella fase campionato dell'Europa League. Gli austriaci ospiteranno i rossoneri nel loro stadio giovedì 15 ottobre alle ore 18:45. Di seguito la lista UEFA del Salisburgo.

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DIFENSORI
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ATTACCANTI
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LISTA B
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