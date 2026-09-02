Europa League, la lista UEFA del Salisburgo per la fase campionato
MilanNews.it
La lista UEFA del Salisburgo, seconda avversaria del Milan nella fase campionato dell’Europa League.
Il Salisburgo sarà il secondo avversario del Milan nella fase campionato dell'Europa League. Gli austriaci ospiteranno i rossoneri nel loro stadio giovedì 15 ottobre alle ore 18:45. Di seguito la lista UEFA del Salisburgo.
PORTIERI
Fruchtl
Sarcevic
Zawieschitzky
DIFENSORI
Melberg
Drexler
Lainer
Schimd
Blank
Morgalla
Boma
Zabransky
CENTROCAMPISTI
Tohumcu
Kjaergaard
Mazurek
Veratschnig
Matijasevic
Barry
Camara
ATTACCANTI
Kitano
Tabakovic
Vertessen
Konaté
Baidoo
Redzic
Sulbaron
LISTA B
Aguilar
Pubblicità
L'Avversario
Il mercato del Milan come il fiume Okavango. È INCOMPLETO! Cardinale, le speranze e una congiunzione!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Cuomo stupefatto: "Tomori poteva stare a passeggiare a Milanello tanto chissenefrega e ora viene reintegrato? Che disordine!"
2 Ordine: "Il Milan ha strapagato Ramos e Moreira ma se non avesse fatto così avrebbe perso i suoi obiettivi”
4 Tomori reintegrato, Amorim 6 giorni fa diceva: "Alcuni giocatori se non lasceranno il club, non faranno parte della squadra"
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Primo PianoSpese Milan acquisti cessioni: per costi annui, il disavanzo è di soli 6 milioni. Ma Cardinale è sul podio cartellini
Primo PianoCalciomercato Milan, le note negative: la programmazione, le lacune e la gestione delle (non) cessioni
Primo PianoCalciomercato Milan, le note positive: i due colpi da 100 milioni e un Cardinale che ci prova
Antonio VitielloPrimo PianoUltimo giorno di mercato: squadra incompleta. Ecco cosa manca al Milan. Tutto in mano ad Amorim
Pietro MazzaraPrimo PianoBotto finale o fine del mercato: a ore lo scopriremo. Epurati: Allegri ci aveva dato lo spoiler. Krosche può tornare in auge
Andrea LongoniNote positive, ma troppi rischi. Squadra incompleta. Il difensore è fondamentale. Ramos è un vero 9. Bravo Chukwueze
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com