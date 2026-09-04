Kolo Muani: "Con il Milan test molto importante. Sono curioso: non ho mai giocato contro di loro"
La terza giornata del campionato di Serie A Enilive inizia a far girare le cose seriamente. In questo weekend sono in programma ben tre big match tra squadre che quest'anno affrontano le coppe europee. Il primo sarà domani alle 18 tra Inter e Napoli, seguito alle 20.45 dalla sfida tra Roma e Atalanta. Infine domenica sera alle 20.45 è il momento del Milan che sarà ospite della Juventus in un primo, importante, banco di prova. In merito a questa partita il Corriere della Sera ha intervistato il nuovo vecchio attaccante bianconero Randal Kolo Muani, tornato a Torino quest'estate.
KOLO MUANI: CON IL MILAN TEST IMPORTANTE
Randal Kolo Muani ha parlato in vista del big match tra Juventus e Milan: "Sarà un test molto importante, anche il Milan è una grande squadra: e noi dobbiamo farci trovare pronti. E poi sono curioso, non ho mai giocato contro di loro. Come dicevo prima, pensiamo sempre sfida dopo sfida. Non ho ancora segnato? Lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato: lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni, i gol arriveranno"
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