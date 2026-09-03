Vicario sfida Maignan: "È un top. ma non voglio "rubare" nulla da nessuno"

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Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Guglielmo Vicario ha parlato anche della prossima partita in campionato della Juventus contro il Milan

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, il neo portiere della Juventus Guglielmo Vicario ha fatto anche una battuta sulla partita in programma domenica all'Allianz Stadium contro il Milan di Ruben Amorim.

Domenica sfidate il Milan: teme più Ramos, Modric o Rabiot e cosa “ruberebbe” a Maignan?

"Il Milan è una big e ha grandi giocatori, ma noi siamo la Juventus e dobbiamo rispondere a tono. Modric, Maignan... Sono tutti top, ma io non voglio “rubare” nulla da nessuno".