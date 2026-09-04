Juve-Milan, domenica sera il posticipo della 3° giornata: la probabile formazione dei bianconeri

Juve-Milan, domenica sera il posticipo della 3° giornata: la probabile formazione dei bianconeriMilanNews.it
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Ieri alle 23:36L'Avversario
di Andrea La Manna
Domenica sera i bianconeri di Luciano Spalletti ospiteranno il Milan di Amorim. Di seguito la probabile formazione della Juventus.

Domenica sera la Juventus di Luciano Spalletti ospiterà nel primo big match stagionale di entrambe le squadre il Milan di Amorim. Di fronte ad un Alianz Stadium tutto esaurito le due formazioni proveranno a dare un primo forte segnale al campionato e portarsi a punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Molti i dubbi di formazioni per entrambi gli allenatori, con i rossoneri che dovranno fare a meno di Matteo Gabbia e i padroni di casa che tra le fila degli assenti hanno due pezzi da novanta, kephrem Thuram e Kenan Yildiz, oltre ad altri 5 giocatori. Questa la probabile formazione dei bianconeri.

JUVENTUS-MILAN: LA PROBABILE FORMAZIONE DEI BIANCONERI

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Çelik; Douglas Luiz, Locatelli; F. Conceição, Nico Nico González, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti. A disp: Grabara, Pinsoglio, Kelly, Gatti, Cambiaso, Rugani, Alajbegovic, Koopmeiners, Sarr, Woltemade. All. Luciano Spalletti.

Indisponibili: Yildiz, McKennie, Khéphren Thuram, Zhegrova, Ekhator, Cambiaso, Cabal
Squalificati: /
Diffidati: /