Juventus, Gatti: "Ci provano in tutti i modi a fermarmi ma non muoio mai"
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Il commento a caldo di Federico Gatti al termine della partita contro il Milan, in cui ha segnato il gol del pareggio
Federico Gatti è stato decisivo con il gol del pareggio all'ultimo secondo nel big match tra Juventus e Milan. Al termine della gara il difensore bianconero è intervenuto ai microfoni di DAZN per raccontare le sue sensazioni.
Con quanta cattiveria sei entrato?
"Ti stupisce? Il mio passato è questo. Ci provano in tutti i modi a fermarmi ma non muoio mai ed è questo il mio passato. Ho una forza dentro per cui vado contro tutto e tutti, e sono entrato con questa forza"
Un punto che porta entusiasmo?
"Ti dico la verità, non è che porta tanto grande entusiasmo. Porta un punto, c'è da fare molto di più. Se vogliamo ambire a qualcosa, bisogna vincere queste partite. Non so che dirti di altro..."
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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