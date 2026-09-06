Live MN Juventus-Milan (1-1): fine. Gatti riprende il Diavolo allo scadere: un punto per il Milan

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Segui le azioni più importanti e le fasi salienti della terza giornata di campionato tra Juventus e Milan che si gioca a Torino

JUVENTUS-MILAN 1-1, FINE PARTITA. Il Milan subisce il pari della Juventus nel recupero: dopo il gol di Alphadjo Cisse, appena entrato, i rossoneri arretrano troppo e subiscono l'arrembaggio bianconeto che produce il pareggio con il colpo di testa di Gatti, inserito come attaccante aggiunto. Prestazione non brillante del Milan che, di fatto, si porta a casa un punto con un tiro in porta.

96' Ammoniti Gatti e Cisse che si appiccano dopo un corpo a corpo energico

92' GOL JUVE. Segna Gatti di testa, entrato apposta per colpire di testa nell'assedio finale. Era da tempo che la Juventus buttava palloni in mezzo: Loftus-Cheek si è perso il centrale bianconero

92' Ammonito De Winter, obbligato a fermare Woltemade

91' Gran botta di Boga da fuori area, Maignan blocca centralmente in due tempi

90' Cinque minuti di recupero

89' Nella Juventus escono Conceiçao e Celik ed entrano Zhegrova e Gatti

88' Esce Gila per Filippo Terracciano che fa il suo esordio stagionale

86' Tocco scriteriato di Estupinan in mezzo all'area che viene liberato all'ultimo da De Winter con due giocatori che erano stati favoriti dall'errore dell'ecuadoriano

85' Grande occasione per Woltemade sugli sviluppi di una punizione: il tedesco spara alto da ottima posizione

82' Entra Jashari per Modric che esce tra gli applausi di tutto lo Stadium

81' Buon intervento difensivo di Musah con la testa su un cross molto pericoloso dalla sinistra

79' Brutto fallo di Estupinan su Kalulu: giallo meritato

75' Artiglieria pesante per Spalletti che manda in campo Woltemade al posto di Douglas Luiz

74' Grande azione di Loftus-Cheek che vince due contrasti e lancia Chukwueze che si guadagna un corner

71' Cooling break

69' GOOOOOL DEL MILAAAAAAN!!!! CHE GOL! Alphadjo Cisse al primo pallone toccato punta finalmente l'avversario e la mette sul palo lontano, imprendibile per Vicario. Che gol di Cisse al secondo centro del suo campionato! Da segnalare anche il bel pallone di Chukwueze a tagliare il campo.

65' Gran diagonale difensiva di Gila che chiude su Kolo Muani con un intervento energico

64' Due cambi nella Juve: entrano Boga e Koopmeiners per Alajbegovic e Nico Gonzalez

63' Primo pallone per Loftus-Cheek che perde il primo corpo a corpo

61' Triplo cambio per Amorim: entrano Loftus, Chukwueze e Cisse. Escono Saelemaekers, Moreira e Rabiot.

60' Ci prova ancora Moreira che va sul fondo e crossa ma il pallone finisce tra le braccia di Vicario che tocca forse il suo primo pallone

55' PALO JUVE! Sbaglia Musah, ripartenza velocissima di Conceiçao che trova campo e dal limite fa partire il suo terzo grande tiro della serata: solo il montante gli nega la gioia del gol. Il Milan deve invertire la marcia, per ora totalmente assente

53' Cross sballato di Moreira da ottima posizione

51' Grande iniziativa di Musah che si fa mezzo campo e offre a Moreira che punta l'uomo ma al momento del cross incespica

49' Buona chiusura di De Winter sull'imbucata per Kolo Muani che, inizialmente, era riuscito a sfuggire

46' Riparte il secondo tempo! Nessun cambio

JUVENTUS-MILAN 0-0, FINE PRIMO TEMPO. Non un granchè il primo tempo dello Stadium, anche se il Milan fa peggio della Juve che almeno crea due palle gol pericolose grazie all'iniziativa personale di Conceiçao fermato da due grandi parate di Mike Maignan. I rossoneri non creano nulla se non un tiro alle stelle di Rabiot e non riescono a prendere il comando delle operazioni. Serve un giro di vite nello spogliatoio e forse anche qualche cambio...

45' Tre minuti di recupero

43' Ancora grande sofferenza sulla fascia di Moreira ma il cross di Celik che è troppo lungo

41' Orribile retropassaggio di Rabiot che regala un corner alla Juve. Milan assente in questo primo tempo

38' Altra super parata di Maignan che è reattivo su un grande tiro d'esterno di Conceiçao...

35' Tantissimi errori tecnici da ambo le parti che stanno producendo una partita noiosa fin qui con la sola Juventus ad aver creato qualche timida occasione

29' Punizione ben battuta da Modric ma nessun calciatore del Milan ci crede e la palla sfila in area spegnendosi sul fondo

26' Cooling break allo Stadium

25' Miracolo di Mike Maignan! Parata sul tiro sul palo lontano di Conceiçao: per fortuna del Milan sulla ribattuta Locatelli, dimenticato da Moreira, sbaglia clamorosamente

18' Ancora Juve pericolosa dalla sinistra, questa volta la testa di De Winter è provvidenziale ad anticipare Kolo Muani

15' Conclusione di Douglas Luiz da distanza siderale che, pur trovando una deviazione di Kolo Muani, non impensierisce in alcun modo Maignan

13' La prima occasione rossonera è un tiraccio di Rabiot che finisce sugli spalti. Buona comune la trama offensiva del Diavolo

12' Altra occasione per i bianconeri con Nico che punta in zona centrale e salta netto Pavlovic: specchio aperto ma il tiro dal limite è centrale e Maignan respinge di pugno

9' Manca un giallo a Celik per un duro pestone su Gila

8' Il Milan cerca di tenere il possesso palla con la Juve che non rinuncia al pressing

5' Ancora Alajbegovic pericoloso dalla sinistra: De Winter non perfetto con la testa mette in corner

2' Pasticcio difensivo rossonero che favorisce Alajbegovic: con spazio il bosniaco calcia alto!

1' Inizia la partita allo Stadium!

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- Arbitra Maurizio Mariani della sezione di Aprilia

- Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Milan:

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. A disp.: Grabara, Pinsoglio, Rugani, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Boga, Zhegrova, Woltemade, Owusu, Pagnucco. All. Spalletti

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Saelemaekers; Ramos. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Cisse, Chukwueze, Loftus-Cheek, Hutchinson, Pulisic, Camarda.

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Amiche e amici di MilanNews.it, buona sera e ben ritrovati! Tutto pronto all'Allianz Stadium di Torino dove tra pochi minuti si affronteranno Juventus e Milan in occasione della terza giornata del campionato di Serie A Enilive, il primo vero big match per entrambe le formazioni e il primo termometro per le ambizioni degli uomini di Spalletti e Amorim. Per non perdervi nemmeno un'emozione della supersfida di Torino, segui il consueto live testuale di MilanNews.it, restate con noi!