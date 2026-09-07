La classifica di Serie A dopo la domenica: due squadre in fuga, Milan a due punti

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on il pareggio tra bianconeri e rossoneri le uniche due squadre a punteggio pieno rimangono Inter e Roma, anche se la Lazio...

Il big match tra Juventus e Milan ha chiuso la domenica della terza giornata di Serie A Enilive ma non l'intero turno che si concluderà oggi. Con il pareggio tra bianconeri e rossoneri le uniche due squadre a punteggio pieno rimangono Inter e Roma anche se domani la Lazio potrebbe diventare la terza vincendo in casa dell'Udinese. Prima si giocherà anche Cagliari-Lecce. Milan a 7 punti al pari proprio di Juventus e Como.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9

Inter 9

Como 7

Milan 7

Juventus 7

Frosinone 6

Lazio 6*

Atalanta 6

Udinese 4*

Sassuolo 4

Napoli 3

Cagliari 3*

Torino 3

Lecce 3*

Parma 1

Monza 1

Bologna 1

Venezia 0

Genoa 0

Fiorentina 0

*una partita in meno