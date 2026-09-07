La classifica di Serie A dopo la domenica: due squadre in fuga, Milan a due punti

La classifica di Serie A dopo la domenica: due squadre in fuga, Milan a due puntiMilanNews.it
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Oggi alle 07:00News
di Antonello Gioia
on il pareggio tra bianconeri e rossoneri le uniche due squadre a punteggio pieno rimangono Inter e Roma, anche se la Lazio...

Il big match tra Juventus e Milan ha chiuso la domenica della terza giornata di Serie A Enilive ma non l'intero turno che si concluderà oggi. Con il pareggio tra bianconeri e rossoneri le uniche due squadre a punteggio pieno rimangono Inter e Roma anche se domani la Lazio potrebbe diventare la terza vincendo in casa dell'Udinese. Prima si giocherà anche Cagliari-Lecce. Milan a 7 punti al pari proprio di Juventus e Como.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 9
Inter 9
Como 7
Milan 7
Juventus 7
Frosinone 6
Lazio 6*
Atalanta 6
Udinese 4*
Sassuolo 4
Napoli 3
Cagliari 3*
Torino 3
Lecce 3*
Parma 1
Monza 1
Bologna 1
Venezia 0
Genoa 0
Fiorentina 0

*una partita in meno