Serie A, non è ancora finita la terza giornata: oggi Gattuso prova l'aggancio in vetta
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Dopo l'anticipo di ieri sera tra Genoa e Como, questo il programma della terza giornata di Serie A.
TERZA GIORNATA DI SERIE A: IL PROGRAMMA COMPLETO
Fiorentina-Torino 1-2
Inter-Napoli 3-2
Roma-Atalanta 2-1
Frosinone-Venezia domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)
Parma-Monza domenica 6 settembre ore 15.00 (DAZN)
Bologna-Sassuolo domenica 6 settembre ore 18.00 (DAZN/Sky/NOW)
Juventus-Milan domenica 6 settembre ore 20.45 (DAZN)
Cagliari-Lecce lunedì 7 settembre ore 18.30 (DAZN)
Udinese-Lazio lunedì 7 settembre ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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