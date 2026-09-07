Milan, il prossimo impegno: si gioca d'anticipo e di nuovo in trasferta

Milan, il prossimo impegno: si gioca d'anticipo e di nuovo in trasfertaMilanNews.it
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Oggi alle 07:23News
di Antonello Gioia

Dopo il pareggio contro la Juventus, il Milan tornerà in campo sabato 12 settembre alle 18:00 contro la Lazio allo stadio Olimpico di Roma, nella sfida valida per la quarta giornata di Serie A.