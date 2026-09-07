Bianchin: "Il Milan ha fatto una partita che, se ci fosse stato Allegri, avremmo parlato di gabbione e corto muso per una settimana"

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Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il pari tra Juventus e Milan di ieri sera.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport commentando il pari tra Juventus e Milan: "Quando ci siamo già visti, io e te?. Mah, nel 2022, nel 2024, anche la scorsa stagione. Juve-Milan finisce in pareggio come quasi tutti gli Juve-Milan di questi anni, con una differenza: questo è un 1-1, non uno 0-0. Riassunto per i distratti: il Milan è andato in vantaggio con Alphadjo Cisse al 68', la Juve ha pareggiato con un colpo di testa di Gatti al 92'. Sì, un'altra partita decisa nel finale, come le tre di ieri. Sì, nessuno dei due marcatori era in campo al fischio d'inizio. Potere delle sostituzioni. In classifica, entrambe salgono a 7 punti, a -2 da Inter e Roma.

Per un primo bilancio, giusto dire che la Juve ha meritato (almeno) il pareggio. È stata a lungo la squadra migliore in campo, ha creato le uniche occasioni della partita e ha mostrato orgoglio quando si trattava di recuperarla. Il Milan si è difeso molto, con una partita che, l'avesse allenata Allegri, avremmo parlato di gabbione e corto muso per una settimana. All'inizio del percorso di crescita, ci può stare. In omaggio all'antica rivalità, è finito tutto con una mezza rissa a centrocampo. Nulla di grave".