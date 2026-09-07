Letizia: "Sono molto arrabbiato. Anzi: sono preoccupato! Non mi è piaciuto per nulla il Milan"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il pareggio tra Milan e Juventus di ieri sera.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando il pareggio tra Milan e Juventus: "Sono arrabbiato. Sono arrabbiato, non di certo per il gol di Gatti, perché comunque il gol di Gatti è un episodio. È qualcosa che succede, è qualcosa che poteva e doveva non succedere, ma è qualcosa che poteva succedere anche prima. Ci siamo schiacciati. Alla fine, secondo me, il pareggio è il risultato giusto. Cosa ho amato di questa sera - oltre ad Alphadjo Cisse, ovviamente - è stata la grande onestà di Ruben Amorim in conferenza stampa. Però, io sono molto arrabbiato per la prestazione. Arrabbiato! Anzi: sono preoccupato per la prestazione: non mi è piaciuto per nulla il Milan ieri sera. Se non prendi il gol del pareggio, la vinci e stiamo facendo un sorriso a metà, anche perché la prestazione l'ho trovata comunque negativa.

Ragioniamo sui primi 70 minuti: io non ho visto passi in avanti nel gioco, anzi. Io pensavo che il mister avesse preparato questa partita volutamente in maniera attendista. Amorim, invece, dice: 'No, non abbiamo preparato la partita in modo attendista, non avremmo mai cambiato il nostro modo di giocare, sono stati bravi loro'. E allora questa cosa mi fa un pizzico preoccupare. Se non l'hai voluto tu, a maggior ragione vuol dire che ieri sera si è lavorato obiettivamente male come squadra, non Amorim, ci mancherebbe altro".