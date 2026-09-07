Bergomi si interroga su Rabiot: "Ma deve giocare lì? Lui ha bisogno di spazio, di partire da dietro"
MilanNews.it
Beppe Bergomi durante Sky Calcio Club - L'Originale ha detto la sua sulla partita dell'Allianz Stadium soffermandosi su Rabiot
Nel post partita di Juventus-Milan, terminata in parità, Beppe Bergomi ha detto la sua sulla prestazione del Milan soffermandosi in modo particolare su Adrien Rabiot e la posizione in campo del francese:
“Rabiot deve giocare lì? È un giocatore forte, ma ha bisogno di spazio, campo, partire un po’ più da dietro. Fino ad adesso ha giocato nei secondi tempi, ribaltando la partita. Ed anche oggi i cambi hanno portato al gol. Dal Milan mi aspettavo di più ma c’è da sottolineare che è squadra”.
Pubblicità
News
Bergomi si interroga su Rabiot: "Ma deve giocare lì? Lui ha bisogno di spazio, di partire da dietro"
Bianchin: "Il Milan ha fatto una partita che, se ci fosse stato Allegri, avremmo parlato di gabbione e corto muso per una settimana"
Primo PianoA Torino emerse le lacune del mercato. L'onestà di Amorim. Cisse: e pensare che c'era chi lo considerava da Milan Futuro...di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Amorim in conferenza: "Ecco perché ha giocato Moreira e non Pulisic. Attendere non sarà mai la nostra idea"
3 Amorim a TL: "Non abbiamo controllato la palla. Moreira? Si è allenato davvero bene, ha tantissima qualità"
4 A Torino emerse le lacune del mercato. L'onestà di Amorim. Cisse: e pensare che c'era chi lo considerava da Milan Futuro...
05:28 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
Primo Piano
Amorim prometteva un Milan dominante, ma con la Juve si è vista una squadra attendista. C'è tanto lavoro da fare
Primo PianoAmorim a DAZN: "Non meritavamo di vincere: non abbiamo giocato bene. Pretendo di più, anche i giocatori"
Luca SerafiniZlatan: ovunque tu sia, restaci. Il nuovo corso Cardinale, un atto dovuto. Tutto sulle spalle di Amorim che deve imparare ad aiutarsi da solo, ma la squadra è con lui
ESCLUSIVA MN - Martinez (ESPN): "Grande rammarico per l'esperienza di Gimenez al Milan. Al Porto si potrà ritrovare"
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com