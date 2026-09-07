Primo Piano Il rientro in gruppo il 21 agosto, poi zero minuti in tre gare. Ma che fine ha fatto Pulisic?

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In casa rossonera tiene banco il mistero di Christian Pulisic che non ha giocato finora nemmeno un minuto nonostante sia tornato in gruppo da oltre due settimane

Dopo le prime tre partite ufficiali della stagione, c'è una domanda che si stanno ponendo tutti i tifosi milanisti: ma che fine ha fatto Christian Pulisic? Zero minuti in campo collezionati finora dall'attaccante americano nonostante sia tornato a disposizione di Ruben Amorim da oltre due settimane, vale a dire dallo scorso 21 agosto quando è tornato ad allenarsi in gruppo.

CHE FINE HA FATTO PULISIC? DALL'INFORTUNIO IN NAZIONALE AL RIENTRO IN GRUPPO

Pulisic si era infortunato nell'ultima partita al Mondiale degli Stati Uniti, nella quale aveva riportato una microfrattura e un edema osseo a tibia e perone della gamba destra. Dopo alcune settimane a Milanello per recuperare dal suo problema fisico, il numero 11 del Diavolo, che non ha potuto partecipare alla tournée estiva del Milan in Australia e Indonesia, è rientrato in gruppo lo scorso 21 agosto, due giorni prima dell'esordio in Serie A della squadra d Ruben Amorim in casa del Torino. Ora sono passate due settimane e mezzo e l'ex Chelsea e Borussia Dortmund è ancora a quota zero minuti visto che è rimasto in panchina per 90' contro Torino, Venezia e Juventus.

CHE FINE HA FATTO PULISIC? LA SPIEGAZIONE DI AMORIM

Dopo il match contro i bianconeri, a Ruben Amorim è stato chiesto perchè finora non ha mai utilizzato Pulisic e il tecnico portoghese ha risposto così in conferenza stampa: "Pulisic è tornato da un infortunio, lo sto gestendo. Per adesso c'è Alpha (Cisse, ndr) al suo posto". Dunque, si tratta di una semplice gestione post-infortunio, però fa davvero strano che l'americano non abbia giocato nemmeno un minuto in tre partite. E' chiaro che Capitan America non potrà essere al 100% e nemmeno in condizione di giocare una gara intera, ma tutti si aspettavano di vederlo in campo almeno per uno spezzone di partita contro la Juventus visto che erano passati 16 giorni dal suo rientro in gruppo. E' vero che Cisse lo sta sostituendo egregiamente, ma è innegabile che Amorim ha bisogno il prima possibile del miglior Pulisic che ha grande voglia di mettere finalmente la parola fine al suo digiuno di gol in questo 2026.