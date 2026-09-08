Primo Piano Milan, allarme subito rientrato per Gila: ci sarà contro la Lazio. A gennaio serve un rinforzo importante in difesa

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Allarme subito rientrato per Mario Gila, uscito nel finale dalla gara contro la Juventus per un problema fisico. Ci sarà contro la Lazio

L'uscita dal campo di Mario Gila nel finale di Juventus-Milan aveva creato un po' di apprensione tra i tifosi milanisti, ma l'allarme sulle condizioni del difensore rossonero è rientrato dopo poche ore: ieri lo spagnolo ha infatti lavorato regolarmente in gruppo, svolgendo un allenamento di scarico insieme a coloro che hanno giocato contro i bianconeri.

MILAN, MARIO GILA OK PER LA LAZIO

Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che non dovrebbero quindi esserci problemi per la sua presenza sabato alle 18 all'Olimpico di Roma contro la sua ex squadra, la Lazio. Oggi Gila, come tutto il gruppo rossonero, godrà di un giorno di riposo e poi da domani mattina incomincerà a preparare la trasferta in casa dei biancocelesti che ieri sera hanno battuto 2-1 in rimonta l'Udinese e sono primi in classifica a punteggio pieno dopo tre giornate insieme a Roma e Inter. Per il Milan, la presenza in campo di Gila è fondamentale perchè non può essere un caso che sia contro il Torino che la Juventus la difesa milanista abbia iniziato a soffrire tremendamente proprio dopo la sua uscita dal terreno di gioco.

MILAN, A GENNAIO SERVE UN RINFORZO IMPORTANTE IN DIFESA

Le prime gare ufficiali della stagione hanno comunque confermato che al Diavolo serviva un altro rinforzo in difesa. Con Koni De Winter che deve giocare centrale vista l'assenza per infortunio di Matteo Gabbia e con Fikayo Tomori indietro di condizione dopo essere stato reintegrato in rosa, Ruben Amorim si trova con le scelte obbligate con Filippo Terracciano, ad oggi, come prima alternativa a Gila. E per questo, come scrive stamattina Tuttosport, "a gennaio, a prescindere da quelle che saranno le situazioni in campionato e in Europa League, il Milan dovrà intervenire in maniera importante su – ad esempio – Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Perché per creare una squadra competitiva e forte, che possa prendersi quei rischi che Amorim vuole, bisogna alzare il livello tra quelli che si devono giocare il posto da titolare".